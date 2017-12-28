Александр Овечкин встретился с футболистом «Барселоны» Пике

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с испанским защитником футбольной «Барселоны» Херардом Пике.

«Было приятно познакомиться с Пике. Удачи ему. Вперёд, „Барселона“, — написал Овечкин в своём „инстаграме“.

Пике — чемпион мира 2010 года и чемпион Европы 2012 года в составе испанской сборной, шестикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель кубка Испании, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии.

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