Шарыченков — о дебюте за «Ак Барс»: всё, как обычно, вышел и сыграл

Голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков после дебюта в составе команды в игре с «Барысом» (5:2) поблагодарил полевых хоккеистов за помощь в игровых ситуациях.

«Вся команда играла отлично: все играли на результат, единым кулаком и все 60 минут. Со стороны ребят помощь была огромная. Уже не помню, когда меня трясло в последний раз. Всё, как обычно, вышел и сыграл.

Особой разницы нет – 5:0 или 5:2. Понятно, что было бы приятно записать на свой счёт «сухарь», но команда победила и сделала это уверенно. Вообще без лишних нервов. Это самое главное. Ребята сегодня много бросков заблокировали. Огромное им спасибо. Будем продолжать в том же духе", — цитирует Шарыченкова пресс-служба клуба.