Падакин: удача была на стороне «Сибири» в игре с ХК «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин прокомментировал поражение от «Сибири» со счётом 3:4.

«Нам не хватило везения. Хорошо играли, но были ненужные удаления. Потеряли пару ключевых игроков, которые получили дисциплинарные штрафы. Без них было тяжело. Мы не реализовали те моменты, которые создали в первом периоде. Считаю, что мы их хорошо зажали, надо было забивать и в равных составах, и в большинстве. Невезение сыграло роль, но в то же время им нельзя оправдывать этот результат.

Все игроки сегодня выкладывались, хотели победить, но удача была на стороне соперника. Но всё равно есть другие причины этого проигрыша. Мало бросаем в последнее время. Соперник побежал на ворота, начал добивать шайбу. Хотя у нас было преимущество, но они всё равно забили. Нам нужно расчищать пятак и не давать сопернику возможности создавать такие моменты в следующих играх.



Мы забили очень хорошие голы, дважды выходили 1 в 0 и реализовывали эти моменты. Но, опять же, перестали забивать голы с пятака, с трёхметровой зоны перед воротами. Нам нужны такие голы, чтобы все шли на ворота, чтобы с мясом забивали. 75 % голов забиваются из этой зоны, поэтому нужно туда доставлять шайбу и заталкивать её в ворота", — цитирует Падакина пресс-служба клуба.