2-й бомбардир МЧМ-2018 Стил: Канада не приложила много усилий со Словакией

Нападающий молодёжной сборной Канады Сэм Стил рассказал о победе над командой Словакии со счётом 6:0. Стил открыл счёт в матче, а после двух дней турнира идёт на втором месте в зачёте бомбардиров.

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«Канадская команда только строится. Мы хотим становиться лучше от периода к периоду на протяжении каждого матча. Думаю, что мы не приложили достаточно усилий, чтобы победить Словакию. В игре с командой Финляндии мы старались гораздо больше. Но при этом считаю, что мы выполнили нашу цель на игру и стали лучше, как команда. Сборная Канады идёт в правильном направлении», — приводит слова Стила пресс-служба турнира.