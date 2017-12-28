История личных встреч сборных России и Швейцарии в рамках МЧМ

Сегодня, 28 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира, соперником будет команда Швейцарии. Игра начнётся в 22:00 мск.
Сборные России и Швейцарии встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 15 раз. Россияне выиграли 12 игр, два матча завершились вничью.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|5:3
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:3
|МЧМ-1999
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:0
|МЧМ-2000
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:1
|МЧМ-2001
|Россия
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:3
|МЧМ-2002
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|4:0
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:5
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:1
|МЧМ-2007
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:0
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|4:3
|МЧМ-2010
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — Швейцария
|2:3 ОТ
|МЧМ-2012
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:0
|МЧМ-2013
|Россия
|Четвертьфинал
|Россия — Швейцария
|4:3 Б
|МЧМ-2014
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:1
|МЧМ-2015
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:0