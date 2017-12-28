История личных встреч сборных России и Швейцарии в рамках МЧМ

Сегодня, 28 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира, соперником будет команда Швейцарии. Игра начнётся в 22:00 мск.



Сборные России и Швейцарии встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 15 раз. Россияне выиграли 12 игр, два матча завершились вничью.

МЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Швейцария 5:3 МЧМ-1998 Финляндия Группа Россия — Швейцария 3:3 МЧМ-1999 Канада Группа Россия — Швейцария 6:0 МЧМ-2000 Швеция Группа Россия — Швейцария 7:1 МЧМ-2001 Россия Группа Россия — Швейцария 3:3 МЧМ-2002 Чехия Группа Россия — Швейцария 4:0 МЧМ-2003 Канада Группа Россия — Швейцария 7:5 МЧМ-2005 США Группа Россия — Швейцария 6:1 МЧМ-2007 Швеция Группа Россия — Швейцария 6:0 МЧМ-2008 Чехия Группа Россия — Швейцария 4:3 МЧМ-2010 Канада Четвертьфинал Россия — Швейцария 2:3 ОТ МЧМ-2012 Канада Группа Россия — Швейцария 3:0 МЧМ-2013 Россия Четвертьфинал Россия — Швейцария 4:3 Б МЧМ-2014 Швеция Группа Россия — Швейцария 7:1 МЧМ-2015 Канада Группа Россия — Швейцария 7:0