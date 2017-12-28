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История личных встреч сборных России и Швейцарии в рамках МЧМ

Хоккей

Сегодня, 28 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира, соперником будет команда Швейцарии. Игра начнётся в 22:00 мск.

Сборные России и Швейцарии встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 15 раз. Россияне выиграли 12 игр, два матча завершились вничью.

МЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчёт
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Швейцария5:3
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — Швейцария3:3
МЧМ-1999КанадаГруппаРоссия — Швейцария6:0
МЧМ-2000ШвецияГруппаРоссия — Швейцария7:1
МЧМ-2001РоссияГруппаРоссия — Швейцария3:3
МЧМ-2002ЧехияГруппаРоссия — Швейцария4:0
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — Швейцария7:5
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — Швейцария6:1
МЧМ-2007ШвецияГруппаРоссия — Швейцария6:0
МЧМ-2008ЧехияГруппаРоссия — Швейцария4:3
МЧМ-2010КанадаЧетвертьфиналРоссия — Швейцария2:3 ОТ
МЧМ-2012КанадаГруппаРоссия — Швейцария3:0
МЧМ-2013РоссияЧетвертьфиналРоссия — Швейцария4:3 Б
МЧМ-2014ШвецияГруппаРоссия — Швейцария7:1
МЧМ-2015КанадаГруппаРоссия — Швейцария7:0
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