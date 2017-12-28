Бадюков: Бурмистрову придётся попахать, чтобы попадать в состав «Ак Барса»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о возвращении нападающего Александра Бурмистрова в казанский «Ак Барс».

«Я не думаю, что он приобрёл в НХЛ что-то сверхъестественное, что помогло бы сейчас ему выйти и начать рвать. Не считаю, что Бурмистров серьёзно усилит «Ак Барс», у которого с составом всё в порядке. Сейчас начнут восстанавливаться те игроки, которые должны это сделать, а это проверенные игроки для Билялетдинова и тренерского штаба. В команде уже есть определённые связки, вдобавок к этому вернулся Зарипов. В более выигрышной ситуации будет как раз Данис. Бурмистрову придётся сделать что-то сверхъестественное для того, чтобы попасть в первые два звена. Галиев поначалу тоже ковырялся, ему было тяжеловато. Но сейчас он – игрок основного состава «Ак Барса». Бурмистрову в февральском перерыве придётся очень серьёзно попахать для того, чтобы хотя бы стабильно попадать в состав», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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