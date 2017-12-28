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«Амур» обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд

Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашнем льду взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Команда Андрея Мартемьянова выиграла четвёртый матч подряд.

На 53-й минуте Владислав Ушенин открыл счёт в матче, забросив красивейшую шайбу. Через две минут гости восстановили равновесие на табло, отличился Бен Максвелл. В овертайме победный для хабаровского клуба гол забил Томаш Зогорна.

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КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 1
0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Ушенин Владислав (Горшков, Атюшов) – 52:14 (5x5), 1:1 – Максвелл (Калинин, Радил) – 54:31 (5x5), 2:1 – Зогорна (Рассказов, Хабаров) – 62:26 (3x3)
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