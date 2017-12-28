«Амур» обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд

Хабаровский «Амур» на домашнем льду взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Команда Андрея Мартемьянова выиграла четвёртый матч подряд.



На 53-й минуте Владислав Ушенин открыл счёт в матче, забросив красивейшую шайбу. Через две минут гости восстановили равновесие на табло, отличился Бен Максвелл. В овертайме победный для хабаровского клуба гол забил Томаш Зогорна.



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