Бартулис: «Салават» — претендент на кубок, клуб с большой историей и целями

Защитник Оскар Бартулис прокомментировал подписание контракта с уфимским «Салаватом Юлаевым».



«У команды „Салават Юлаев“ большая история и большие цели. Эта команда — претендент на кубок. Это самое главное. В этом были главные факторы, чтобы перейти в уфимский клуб.



Знакомые, кроме игроков из „Адмирала“? Так-то с ребятами пересекались где-то. Конечно, когда переходишь с ребятами, с которыми в команде был, полегче. Мы все профессионалы, вольёмся в состав и коллектив быстро.



Что могу предложить „Салавату“? Тут тренеры будут смотреть, как меня использовать. Самое главное — хорошая игра в обороне, это первая задача. А там уже посмотрим», — цитирует Бартулиса официальный сайт «Салавата».

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