Двукратный обладатель кубка Гагарина Первышин перешёл в «Сарыарку»

Состав клуба Высшей хоккейной лиги «Сарыарка» пополнил двукратный обладатель кубка Гагарина защитник Андрей Первышин, информирует официальный сайт карагандинской команды.



32-летний хоккеист ранее выступал в КХЛ за «Ак Барс», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Сочи», «Трактор» и новокузнецкий «Металлург». Всего в лиге он провёл 440 матчей и набрал 141 (36+105) результативный балл при показателе полезности "+47" и 213 минутах штрафного времени.



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