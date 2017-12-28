Гавриков: во время матча с «Автомобилистом» пластик выпирал из-подо льда

Защитник петербургского СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от встречи с минским «Динамо» и прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4).



«Думаю, одна из причин поражения – не очень хорошая реализация моментов, конкретно — большинства: не забили ничего, хотя имели возможность. „Автомобилист“, наоборот, где-то своими шансами воспользовался. Проблемы со льдом? Там были проблемы с рекламой, как я понял, из-подо льда куски пластика выпирали. Судьи обратили на это внимание, попытались исправить, срезать, но дальше лед опять трескался в тех же местах. Слава Войнов первый на это обратил внимание, потому что чуть не упал там.



В плане самочувствия всё хорошо. Следующий матч обязательно нужно выиграть и показать хорошую игру, думаю, все будет хорошо, главное, правильно подготовиться, тогда покажем свой лучший хоккей», — цитирует Гаврикова официальный сайт клуба.

Дубль Чесалина принёс победу «Автомобилисту» в игре со СКА