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Гол Романа Горака не спас «Витязь» от поражения в игре с «Йокеритом»

Хоккей

Подмосковный «Витязь» на домашней арене потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 1:4. Команда Валерия Белова проиграла три из пяти последних матчей.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Роман Горак. В команде Юкки Ялонена заброшенными шайбами сумели отметиться Оливер Лауридсен, Томми Хухтала, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 4
1:0, 0:1, 0:3
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Горак (Мюттюнен, Рендулич) – 01:18 (5x5), 1:1 – Лауридсен (Норман, Палола) – 22:33 (5x5), 1:2 – Хухтала (Регин, Иконен) – 40:52 (5x5), 1:3 – Йоэнсуу (Гилрой, Палола) – 50:45 (5x4), 1:4 – Анттила – 54:04 (4x5)

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