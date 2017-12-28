Гол Романа Горака не спас «Витязь» от поражения в игре с «Йокеритом»

Подмосковный «Витязь» на домашней арене потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 1:4. Команда Валерия Белова проиграла три из пяти последних матчей.



Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Роман Горак. В команде Юкки Ялонена заброшенными шайбами сумели отметиться Оливер Лауридсен, Томми Хухтала, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

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