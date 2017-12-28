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«Колорадо» вызвал в основу Миронова, «Питтсбург» — Педана

Хоккей

Сразу двое российских хоккеистов были вызваны из фарм-клубов в основные команды Национальной хоккейной лиги, рассказал корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву хоккейный агент Дэн Мильштейн.

«Колорадо Эвеланш» поднял в основной состав 23-летнего защитника Андрея Миронова. В текущем сезоне за основную команду хоккеист провёл девять матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа.

«Питтсбург Пингвинз» вызвал 24-летнего защитника Андрея Педана. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист пока ни разу не сыграл.

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