«Колорадо» вызвал в основу Миронова, «Питтсбург» — Педана

Сразу двое российских хоккеистов были вызваны из фарм-клубов в основные команды Национальной хоккейной лиги, рассказал корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву хоккейный агент Дэн Мильштейн.

«Колорадо Эвеланш» поднял в основной состав 23-летнего защитника Андрея Миронова. В текущем сезоне за основную команду хоккеист провёл девять матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа.



«Питтсбург Пингвинз» вызвал 24-летнего защитника Андрея Педана. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист пока ни разу не сыграл.



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