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МЧМ-2018: Финляндия победила Данию, перебросав соперника — 62-7

Хоккей

На молодёжном чемпионате мира — 2018 сборная Финляндии взяла верх над командой Дании, встреча завершилась со счётом 4:1. Финский коллектив бросил по воротам соперника 62 раза, допустив только 7 бросков в створ своих ворот.

В составе выигравшей команды заброшенными шайбами отметились Йоона Коппанен, Ээли Толванен, Юусо Вялимяки и Хенри Йокихарью. У Дании единственный гол на свой счёт записал Николай Краг.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» IIHF.

U20 ЧМ-2018
28 декабря 2017, четверг. 20:00 МСК
Финляндия U20
4 : 1
2:0, 2:1, 0:0
Дания U20
1:0 – Коппанен (Вялимяки, Хейсканен) – 02:49 (5x5), 2:0 – Рясянен (Толванен, Йокихарью) – 06:56 (5x5), 2:1 – Краг (Рёндбьерг, Сетков) – 21:38 (5x4), 3:1 – Вялимяки (Хейсканен, Весалайнен) – 35:38 (5x5), 4:1 – Йокихарью (Койвула, Иконен) – 37:44 (5x5)

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