МЧМ-2018: Финляндия победила Данию, перебросав соперника — 62-7

На молодёжном чемпионате мира — 2018 сборная Финляндии взяла верх над командой Дании, встреча завершилась со счётом 4:1. Финский коллектив бросил по воротам соперника 62 раза, допустив только 7 бросков в створ своих ворот.



В составе выигравшей команды заброшенными шайбами отметились Йоона Коппанен, Ээли Толванен, Юусо Вялимяки и Хенри Йокихарью. У Дании единственный гол на свой счёт записал Николай Краг.

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