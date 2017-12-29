Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2018, обыграв швейцарцев

Молодёжная сборная России обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа МЧМ-2018 со счётом 5:2.



Швейцарцы дважды отыгрывались по ходу встречи: на шайбы Владислава Сёмина и Клима Костина отвечали Марко Миранда и Кен Егер. На 52-й минуте победный бросок нанёс Артур Каюмов, которому ассистировал Костин, а в концовке россияне забросили ещё две шайбы усилиями Георгия Иванова и Виталия Абрамова.

Не можем без нервов! Россия с большим трудом победила Швейцарию Команда Брагина в очередной раз поиграла с нервами болельщиков, но в итоге дожала швейцарцев на МЧМ-2018 в Баффало.

В первом туре российские хоккеисты проиграли сверстникам из Чехии со счётом 4:5, а швейцарцы были сильнее белорусов (3:2).



В следующем матче 29 декабря подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Беларуси. Швейцарцы 30 декабря сыграют со шведами.