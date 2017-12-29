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Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2018, обыграв швейцарцев

Хоккей

Молодёжная сборная России обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа МЧМ-2018 со счётом 5:2.

Швейцарцы дважды отыгрывались по ходу встречи: на шайбы Владислава Сёмина и Клима Костина отвечали Марко Миранда и Кен Егер. На 52-й минуте победный бросок нанёс Артур Каюмов, которому ассистировал Костин, а в концовке россияне забросили ещё две шайбы усилиями Георгия Иванова и Виталия Абрамова.

Не можем без нервов! Россия с большим трудом победила Швейцарию
Команда Брагина в очередной раз поиграла с нервами болельщиков, но в итоге дожала швейцарцев на МЧМ-2018 в Баффало.

В первом туре российские хоккеисты проиграли сверстникам из Чехии со счётом 4:5, а швейцарцы были сильнее белорусов (3:2).

В следующем матче 29 декабря подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Беларуси. Швейцарцы 30 декабря сыграют со шведами.

U20 ЧМ-2018
28 декабря 2017, четверг. 22:00 МСК
Россия U20
5 : 2
1:0, 1:1, 3:1
Швейцария U20
1:0 – Сёмин (Соколов) – 10:21 (5x4), 1:1 – Миранда (Курашев, Майяр) – 20:09 (5x5), 2:1 – Костин (Свечников, Сёмин) – 38:16 (5x5), 2:2 – Егер (Хайм, Зигрист) – 42:10 (5x5), 3:2 – Каюмов (Костин) – 51:02 (5x5), 4:2 – Иванов (Свечников) – 58:18 (5x5), 5:2 – Абрамов (Соколов) – 58:31 (en)
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