МЧМ: первое звено сборной России закончило матч со Швейцарией в «минусе»

Молодёжная сборная России обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа МЧМ-2018 со счётом 5:2. Все игроки первого звена сборной России Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян, Николай Кныжов и Никита Макеев завершили встречу с отрицательным показателем полезности. Отметим, что никто больше в команде у Валерия Брагина не закончил матч в минусе.

Лидером в российской команде по количеству проведённого времени на льду стал нападающий Герман Рубцов – 19 минут и 18 секунд. Меньше всего игрового времени получили нападающие четвёртой тройки – Андрей Свечников (10.56) и Георгий Иванов (10.19).

В первом туре российские хоккеисты проиграли сверстникам из Чехии со счётом 4:5, а швейцарцы были сильнее белорусов (3:2).



В следующем матче 29 декабря подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Беларуси. Швейцарцы 30 декабря сыграют со шведами.