Сборная Канады с первого места вышла в полуфинал Кубка Шпенглера

Сборная Канады одержала волевую победу над «Давосом» в рамках Кубка Шпенглера. Игра завершилась со счётом 4:1.



На пропущенный в первом периоде гол канадцы ответили тремя точными бросками во втором, и одной заброшенной шайбой в третьем периоде. Дублем отметился Эндрю Эббет.



Таким образом, национальная команда Канады вышла в полуфинал турнира с первого места и сыграет с сильнейшим из пары «Динамо» (Рига) — «Маунтфилд».



Кубок Шпенглера. Давос

Группа Каттини

Сборная Канады — «Давос» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)