Брагин: на «молодёжку» России давила ответственность, это чувствовалось

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал выступление своей команды во встрече с соперниками из Швейцарии во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018. Россияне добились первой победы на турнире, результат игры — 5:2.



«Всё непросто было, потому что давила ответственность, чувствовалось это. Сегодня по качеству игры было получше. Хорошо молодые ребята сегодня сыграли. Будем улучшать игру. Индивидуальные ошибки приводили к голам, можно так сказать.



Мы позволили молодой команде сравнять счёт? У них самая главная игра была вчера. Они её выиграли. Сегодня они вышли раскрепощённые, на них ничего не давило. А у наших игроков чувствовалась зажатость. Иногда неправильные решения принимали, особенно в концовках эпизодов. Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало. Я думаю, что с каждой игрой будут улучшения», — цитирует специалиста пресс-служба федерации хоккея России.

Не можем без нервов! Россия с большим трудом победила Швейцарию Команда Брагина в очередной раз поиграла с нервами болельщиков, но в итоге дожала швейцарцев на МЧМ-2018 в Баффало.