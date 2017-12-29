МЧМ-2018: самые яркие моменты матча Россия — Швейцария

Международная федерация хоккея на льду опубликовала видеообзор матча второго тура молодёжного чемпионата мира — 2018, в котором встречались команды России и Швейцарии.



Россияне одержали первую победу на турнире в Баффало. Швейцарцы дважды отыгрывались по ходу встречи: на шайбы Владислава Сёмина и Клима Костина отвечали Марко Миранда и Кен Егер. На 52-й минуте победный бросок нанёс Артур Каюмов, которому ассистировал Костин, а в концовке россияне забросили ещё две шайбы усилиями Георгия Иванова и Виталия Абрамова.

Видеообзор можно посмотреть в «твиттере» Международной федерации хоккея на льду.