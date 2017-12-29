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Сборная Швеции нанесла поражение соперникам из Чехии

Хоккей

На льду «КиБэнк-центра в Баффало завершилась встреча молодёжных сборных Швеции и Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018. Шведские хоккеисты одержали вторую победу на турнире, обыграв соперников со счётом 3:1.

Шведы дважды отличились в первом периоде, авторам голов стали Маркус Давидссон и Элиас Петтерссон, перед третьим периодом чешская команда размочила счёт стараниями Филипа Задины. Александер Нюландер забросил третью шайбу Швеции, установив окончательный результат.

В следующем матче команда Швеции сыграет с командой Швейцарии, сборная Чехии проведёт игру с командой Беларуси.

U20 ЧМ-2018
29 декабря 2017, пятница. 00:00 МСК
Швеция U20
3 : 1
2:0, 0:1, 1:0
Чехия U20
1:0 – Давидссон (Юнссон Фьелльбю, Густафссон) – 05:56 (5x5), 2:0 – Петтерссон (Нюландер, Далин) – 19:04 (5x4), 2:1 – Задина (Нечас) – 39:02 (5x4), – (Гайек) – , 3:1 – Нюландер (Далин) – 44:25 (5x4)
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