Сборная Швеции нанесла поражение соперникам из Чехии

На льду «КиБэнк-центра в Баффало завершилась встреча молодёжных сборных Швеции и Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018. Шведские хоккеисты одержали вторую победу на турнире, обыграв соперников со счётом 3:1.



Шведы дважды отличились в первом периоде, авторам голов стали Маркус Давидссон и Элиас Петтерссон, перед третьим периодом чешская команда размочила счёт стараниями Филипа Задины. Александер Нюландер забросил третью шайбу Швеции, установив окончательный результат.



В следующем матче команда Швеции сыграет с командой Швейцарии, сборная Чехии проведёт игру с командой Беларуси.