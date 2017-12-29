«Вашингтон» — «Бостон»: Овечкин забил гол с передачи Кузнецова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отличился на 35-й минуте встречи с передачи своего соотечественника Евгения Кузнецова. После этого гола счёт в матче стал ничейным — 2:2.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

Этот гол стал для Александра 24-м в текущем регулярном чемпионате. Всего на счету Овечкина 38 (24+14) очков в 39 матчах. Кузнецов записал на свой счёт 27-й голевой пас в сезоне и имеет в активе 39 (12+27) очков.