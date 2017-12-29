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«Флорида» с Дадоновым продлила свою победную серию, одолев «Филадельфию»

Хоккей

«Флорида Пантерз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Флориды» отличились Джаред Макканн (7-я минута), Дерек Маккензи (30) и Джонатан Юбердо (34). В третьем периоде «Филадельфия» отыграла две шайбы — отличились Скотт Лотон (53) и Якуб Ворачек (58). Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 52 секунды, защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 25 минут 56 секунд.

Эта победа стала для «Флориды» четвёртой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 2
1:0, 2:0, 0:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Макканн (Бьюгстад, Мэтисон) – 06:43 (5x5), 2:0 – Маккензи (Севьюр) – 29:19 (4x5), 3:0 – Юбердо (Бьюгстад, Барков) – 33:52 (5x5), 3:1 – Лотон (Конечны, Раффль) – 52:28 (5x5), 3:2 – Кутюрье (Гостисбер, Жиру) – 57:58 (6x5)
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