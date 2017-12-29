«Флорида» с Дадоновым продлила свою победную серию, одолев «Филадельфию»

«Флорида Пантерз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Флориды» отличились Джаред Макканн (7-я минута), Дерек Маккензи (30) и Джонатан Юбердо (34). В третьем периоде «Филадельфия» отыграла две шайбы — отличились Скотт Лотон (53) и Якуб Ворачек (58). Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 52 секунды, защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 25 минут 56 секунд.

Эта победа стала для «Флориды» четвёртой подряд.