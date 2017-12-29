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«Вашингтон» вырвал победу у «Бостона», на счету Овечкина гол и победный буллит

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (33-я минута), Александр Овечкин (34) и Том Уилсон (53). За «Бостон» две шайбы забросил Дэвид Бэйкс (2, 48), ещё одну — Ноэль Аккьяри (3). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Овечкин.

Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 37 секунд. Голкипер «Бостона» Антон Худобин сыграл весь матч и отразил 31 бросок по своим воротам. «Вашингтон» одержал первую победу за четыре игры. Победная серия «Бостона» прервалась на отметке в 5 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3
0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бэйкс (Нэш, Хайнен) – 01:23 (5x5), 0:2 – Аккьяри (Курали) – 02:12 (5x5), 1:2 – Эллер (Уилсон) – 32:31 (5x5), 2:2 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 34:07 (5x4), 2:3 – Бэйкс (Хайнен, Дебраск) – 47:19 (5x5), 3:3 – Коннолли (Эллер, Боуи) – 51:22 (5x5), 4:3 – Овечкин – 65:00 ( ПБ)

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

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