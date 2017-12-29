«Вашингтон» вырвал победу у «Бостона», на счету Овечкина гол и победный буллит

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (33-я минута), Александр Овечкин (34) и Том Уилсон (53). За «Бостон» две шайбы забросил Дэвид Бэйкс (2, 48), ещё одну — Ноэль Аккьяри (3). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Овечкин.

Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 37 секунд. Голкипер «Бостона» Антон Худобин сыграл весь матч и отразил 31 бросок по своим воротам. «Вашингтон» одержал первую победу за четыре игры. Победная серия «Бостона» прервалась на отметке в 5 матчей.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».