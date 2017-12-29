История личных встреч сборных России и Беларуси в рамках МЧМ

Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе чемпионата мира, встретившись с командой Беларуси. Игра начнётся в 20:00 мск.
Сборные России и Беларуси встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 5 раз. Все матчи завершились в пользу российских хоккеистов.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|МЧМ-2001
|Россия
|Группа
|Россия — Беларусь
|12:1
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — Беларусь
|5:1
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — Беларусь
|7:2
|МЧМ-2007
|Швеция
|Группа
|Россия — Беларусь
|6:1
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Группа
|Россия — Беларусь
|4:1