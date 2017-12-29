История личных встреч сборных России и Беларуси в рамках МЧМ

Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе чемпионата мира, встретившись с командой Беларуси. Игра начнётся в 20:00 мск.



Сборные России и Беларуси встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 5 раз. Все матчи завершились в пользу российских хоккеистов.

МЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт МЧМ-2001 Россия Группа Россия — Беларусь 12:1 МЧМ-2003 Канада Группа Россия — Беларусь 5:1 МЧМ-2005 США Группа Россия — Беларусь 7:2 МЧМ-2007 Швеция Группа Россия — Беларусь 6:1 МЧМ-2016 Финляндия Группа Россия — Беларусь 4:1