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Хоккей. Россия — Швейцария. LIVE.
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История личных встреч сборных России и Беларуси в рамках МЧМ

Хоккей

Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе чемпионата мира, встретившись с командой Беларуси. Игра начнётся в 20:00 мск.

Сборные России и Беларуси встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 5 раз. Все матчи завершились в пользу российских хоккеистов.

МЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчёт
МЧМ-2001РоссияГруппаРоссия — Беларусь12:1
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — Беларусь5:1
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — Беларусь7:2
МЧМ-2007ШвецияГруппаРоссия — Беларусь6:1
МЧМ-2016ФинляндияГруппаРоссия — Беларусь4:1
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