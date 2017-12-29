Стэмкос — о слепой передаче Кучерова: он знал, что я буду в этой точке

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал передачу от Никиты Кучерова, с которой он забил первый гол в матче.

Результативная серия Никиты Кучерова достигла восьми матчей

«Я не сказал ему ни слова. Я знал, что он знал, что я буду в этой точке», – приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Видео передачи Кучерова можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Cтэмкос был признан третьей звездой дня.