«Авангард» выручил 322,5 тыс. рублей на благотворительном аукционе

В ночь с 28 на 29 декабря в официальном интернет-магазине ХК «Авангард» завершился благотворительный аукцион, на котором были реализованы новогодние игровые свитеры команды, сообщает официальный сайт команды.



Предварительная общая сумма выручки – 322 448 рублей.



Лидеры торгов:



Свитер Александра Пережогина #37 – 31,5 тыс. рублей;



Свитер Анселя Галимова #25 – 20 тыс. рублей;



Свитер Доминика Фурха #33 – 18 тыс. рублей.

Самая упорная борьба развернулась за свитер Александра Пережогина — 34 ставки.

Лидер торгов среди нападающих — свитер Александра Пережогина #37 – 31,5 тыс. рублей. Среди защитников — свитер Евгения Медведева #82 – 16 тыс. рублей. Среди молодых игроков — свитер Артёма Манукяна #10 — 9 тыс. рублей.

Все вырученные средства будут направлены в гематологическое отделение Омской областной детской клинической больницы.