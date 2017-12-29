«Авангард» выручил 322,5 тыс. рублей на благотворительном аукционе

В ночь с 28 на 29 декабря в официальном интернет-магазине ХК «Авангард» завершился благотворительный аукцион, на котором были реализованы новогодние игровые свитеры команды, сообщает официальный сайт команды.
Предварительная общая сумма выручки – 322 448 рублей.
Лидеры торгов:
Свитер Александра Пережогина #37 – 31,5 тыс. рублей;
Свитер Анселя Галимова #25 – 20 тыс. рублей;
Свитер Доминика Фурха #33 – 18 тыс. рублей.
Самая упорная борьба развернулась за свитер Александра Пережогина — 34 ставки.
Лидер торгов среди нападающих — свитер Александра Пережогина #37 – 31,5 тыс. рублей. Среди защитников — свитер Евгения Медведева #82 – 16 тыс. рублей. Среди молодых игроков — свитер Артёма Манукяна #10 — 9 тыс. рублей.
Все вырученные средства будут направлены в гематологическое отделение Омской областной детской клинической больницы.