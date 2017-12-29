Овечкин: «Бостон» чувствовал себя сегодня более комфортно, чем обычно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (4:3 Б). Победная серия «столичных» в играх с «мишками» достигла 12 матчей. Российский нападающий забросил шайбу в основное время и реализовал победный буллит.

«Вашингтон» повторил рекорд клуба, обыграв «Бостон»

"«Бостон» — очень тяжёлый соперник, «Вашингтон» просто пытался играть проще. Сегодня вечером мы дали им возможность чувствовать себя более комфортно, чем в предыдущих играх, но приятно, что мы сумели вернуться в игру и заработали два очка", — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.

Видео буллита можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».