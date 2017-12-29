Стал известен состав «Адмирала» на первый матч под руководством Разина

«Адмирал» объявил состав на матч с «Куньлунь Ред Стар», который начнётся в 12:30 мск. Это первый матч Андрея Разина в должности главного тренера команды, а также первый матч команды после закрытия окна переходов в КХЛ.

За последнюю неделю трансферного окна команду покинули голкипер Иван Налимов, защитники Джонатон Блум, Оскар Бартулис и нападающие Владимир Ткачёв, Вадим Краснослободцев, Дмитрий Саюстов и Павел Макаренко.

Бобков (Серебряков);

Мищенко — Глазков, Казаков — Яковлев — Вихарев;

Мнацян — Мамашев, Бутузов — Фищенко — Манукян;

Волченков — Ващенков, Глазачев — Кицын — Перескоков;

Ильин — Ковалёв — Гичибеков.