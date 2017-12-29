Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Филатов дебютирует за «Нефтехимик» в игре с «Авангардом». Матч начнётся в 16:00 мск.

КХЛ подтвердила переход Филатова из «Лады» в «Нефтехимик»

Филатов пополнил состав клуба в результате обмена из «Лады» в последний день окна переходов КХЛ. 27-летний Филатов выступал за тольяттинскую команду с сезона-2016/17. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 23 матчах и набрал 7 (3+4) баллов за результативность при показателе полезности «-4». Филатов последний раз выходил на лёд 2 декабря, пропустив последние семь игр «Лады».