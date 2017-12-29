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ЖХЛ представила форму для Матча звёзд

Хоккей

ЖХЛ представляет форму для Матча звёзд, который пройдёт на неделе звёзд хоккея в Астане.

Женская хоккейная лига совместно с компаниями BAUER и «Луч» представляет игровые свитера и экипировку для игроков Матча звёзд, который откроет неделю звёзд хоккея в Астане.

Участницы сборных Востока и Запада выйдут на лёд «Барыс-Арены» в эффектной игровой форме и экипировке, специально разработанных для шоу. Зрители вновь увидят противостояние «синих» против «белых», но на этот раз с добавлением цветов государственного флага Казахстана и элементов традиционного казахского орнамента.

Для команды Запада подготовлена классическая гостевая форма с преобладанием белого цвета – это стало возможным благодаря заказу белых чехлов для шорт. Второстепенными цветами являются синий и голубой, в том числе синими будут перчатки и шлемы игроков.

Форма сборной Востока выполнена в сине-золотом цвете – именно цвет солнца выбран для дизайна перчаток и шлемов команды-хозяйки.

Представить форму в фотосессии выпала честь капитанам команд Запада и Востока – Анне Шохиной и Ольге Сосиной. Капитанская нашивка, которая отличит форму девушек, является отдельным дизайнерским решением с использованием традиционных орнаментов и художественных образов принимающей страны.

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