Тротц: когда у Овечкина происходит спад, он cтарается исправить ситуацию

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Бостон Брюинз» (4:3 Б) прокомментировал окончание чёрной полосы форварда «столичных» Александра Овечкина, который прервал четырёхматчевую серию без набранных очков.

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«Думаю, что это одна из вещей, которую прекрасно делает Овечкин. Когда у него происходит спад, то он словно говорит: я собираюсь всё исправить. В этом нет сомнений», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Капитан «Вашингтона» во втором периоде реализовал большинство, а в серии буллитов нанёс победный бросок.