«Адмирал» проиграл «Куньлуню» в 1-м матче под руководством Разина

«Адмирал» проиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 0:2 в матче регулярного сезона КХЛ. Это была первая игра клуба под руководством Андрея Разина.

На пятой минуте периода периода счёт в матче открыл нападающий китайского клуба Брэндон Ип. Окончательный итог матча установил Лукас Лессио, поразивший уже пустые ворота «Адмирала» на последней минуте игры. Шведский голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг отразил 28 бросков по воротам и оформил шестой «сухарь» в сезоне.

«Адмирал» потерпел пятое поражение подряд.

Обзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.