Галенюк — о дебюте в КХЛ: из-за эмоций не помню, о чём пошутил Знарок

17-летний защитник СКА Данила Галенюк поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ.

17-летний защитник Данила Галенюк дебютирует за СКА в матче с минским «Динамо»

«Ожидал ли я дебюта в этом сезоне? Нет! Я прилетел из Канады, и мне начальник команды написал, что завтра я выхожу тренироваться с основой. А потом тренеры говорят: «Готовься, будешь сегодня играть».

Очень рад был. Как эти чувства словами описать? А вот волновался не особенно, разве что в первой смене. И команда, и тренеры меня очень поддержали как самого молодого. По ходу игры потихоньку привыкал к обстановке. Хотя огромная арена и полные трибуны… Так здорово это всё!

Первое впечатление от тренеров СКА? Опытные! Олег Валерьевич ничего особенного не сказал, подбодрил просто. Сказал, что главное – не волноваться, мол, поспокойнее давай. Как-то пошутил ещё, но я от переизбытка эмоций не помню.

Сергей Широков отдельно со мной поговорил: «Из-за ворот выезжаешь – не суетись, просто отдавай передачку». А ещё я поздоровался с Дацюком, когда в раздевалку пришёл.

Не рано ли дебютировать в 17 лет? А почему должно быть рано? Много кто примерно в этом возрасте дебютировал. Клим Костин из московского «Динамо», челябинские Валерий Ничушкин, Виталий Кравцов. Кирилл Капризов тоже рано на лёд вышел. Можно же перечислять и перечислять ребят. В общем, это нормально. Это мотивация, чтобы дальше работать ещё усерднее и закрепиться здесь", — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.