Защитник Дамир Рыспаев сыграет в нападении «Барыса» в игре с ХК «Сочи»

«Барыс» и ХК «Сочи» объявили состав на матч регулярного сезона КХЛ, который начнётся в Астане в 16:30 мск. Первый матч после снятия дисквалификации проведёт защитник клуба из Астаны Дамир Рыспаев, заявленный на матч в четвёртом звене.

КХЛ подтвердила снятие с Рыспаева дисквалификации, он вернулся в «Барыс»

«Барыс»:

Кудрявцев (Мальгин);

Даллман — Семёнов, Пушкарёв — Вей — Райт;

Диц — Полохов, Фрэттин — Савенков — Евдокимов;

Cавченко — Маклюков, Старченко — Шевченко — Акользин;

Липин — Орехов, Маркелов — Кучин — Рыспаев.

ХК «Сочи»:

Шикин (Барулин);

Йокипакка — Чмыхов, Уэллмэн — Коллинз — Хлопотов;

Щитов — Мамкин, Падакин — О'Делл — Ларичев;

Хомицкий — Полашек, Лугин — Цветков — Шмелёв;

Лисов, Иванов — Точицкий — Лапенков, Старков.