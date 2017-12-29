Защитник Дамир Рыспаев сыграет в нападении «Барыса» в игре с ХК «Сочи»

«Барыс» и ХК «Сочи» объявили состав на матч регулярного сезона КХЛ, который начнётся в Астане в 16:30 мск. Первый матч после снятия дисквалификации проведёт защитник клуба из Астаны Дамир Рыспаев, заявленный на матч в четвёртом звене.
КХЛ подтвердила снятие с Рыспаева дисквалификации, он вернулся в «Барыс»
«Барыс»:
Кудрявцев (Мальгин);
Даллман — Семёнов, Пушкарёв — Вей — Райт;
Диц — Полохов, Фрэттин — Савенков — Евдокимов;
Cавченко — Маклюков, Старченко — Шевченко — Акользин;
Липин — Орехов, Маркелов — Кучин — Рыспаев.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Йокипакка — Чмыхов, Уэллмэн — Коллинз — Хлопотов;
Щитов — Мамкин, Падакин — О'Делл — Ларичев;
Хомицкий — Полашек, Лугин — Цветков — Шмелёв;
Лисов, Иванов — Точицкий — Лапенков, Старков.