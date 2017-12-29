КХЛ представила форму для Матча звёзд

КХЛ представила форму сборных дивизионов для Матча звёзд 2018 года, который пройдёт в Астане в январе.



Игровая форма и экипировка выдержаны в единой стилистике Недели звёзд хоккея. При её создании использовались цвета государственного флага Республики Казахстан (золотой и голубой) в знак уважения к стране, в которой состоится главное хоккейное шоу сезона-2017/18, а также элементы национального казахского орнамента.

Сборные выйдут на лёд в свитерах жёлто-золотого (дивизион Боброва), белого (дивизион Тарасова), голубого (дивизион Харламова) и синего (дивизион Чернышева) цветов.

Фото: khl.ru

Фото: khl.ru