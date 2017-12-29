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«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы, но в овертайме дожал «Авангард»

Хоккей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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После первого периода команда Андрея Назарова вела 2:0 благодаря голам Дамира Шарипзянова и Павла Куликова. Во второй двадцатиминутке хозяева отыгрались. Ансель Галимов сократил отставание, а затем Дмитрий Кугрышев восстановил равенство.

Третий период прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме победу нижнекамцам принёс Андрей Нестрашил.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2017, пятница. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
2 : 3
0:2, 2:0, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Шарипзянов (Хайруллин, Еглич) – 11:01 (5x5), 0:2 – Куликов (Брынцев, Эверберг) – 15:45 (4x4), 1:2 – Галимов (Минеев) – 26:26 (5x5), 2:2 – Кугрышев (Ро) – 33:57 (5x5), 2:3 – Нестрашил (Густафссон, Секстон) – 60:32 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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