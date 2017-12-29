«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы, но в овертайме дожал «Авангард»

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

«Барыс» продолжит падение. Прогнозы на игровой день КХЛ “Ак Барс” увезёт победу из Новосибирска, а Скабелка переиграет Назарова.

После первого периода команда Андрея Назарова вела 2:0 благодаря голам Дамира Шарипзянова и Павла Куликова. Во второй двадцатиминутке хозяева отыгрались. Ансель Галимов сократил отставание, а затем Дмитрий Кугрышев восстановил равенство.

Третий период прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме победу нижнекамцам принёс Андрей Нестрашил.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.