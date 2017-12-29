Знарок: СКА создал моментов на три игры, но не смог их реализовать

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» со счётом 3:6.

Минское «Динамо» забило 6 голов и второй раз в сезоне обыграло СКА

«Прежде всего хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья. Чтобы новый год принёс удачу вам, вашим семьям и близким. У меня всё.



В начале второго периода нам забросили несколько шайб из-за наших непонятных ошибок. Хотя и при этом до и после мы создали моментов на три игры, но так и не смогли их реализовать», — цитирует Знарка «Прессбол».

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