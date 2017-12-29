Скудра: 18 минут штрафа – очень много для «Торпедо», в конце не хватило свежести

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3).



«Северсталь» — с победой. Мы очень тяжело входили в матч. 18 минут штрафа – очень много для нас, много сил потратили. В третьем периоде попытались зацепиться, были моменты, но явно не хватило свежести.



Новые игроки подключатся после Нового года», — сказал Скудра на пресс-конференции.

Видео пресс-конференции главных тренеров можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.