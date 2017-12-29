Гулявцев: откуда я знаю, поможет ли «Северстали» Новый год? Деда Мороза закажем

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:2).

«Непростой матч. Мы очень сильно на него настраивались, потому что он последний в этом году, тем более пришёл почти полный дворец. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Думаю, мы их сегодня порадовали.



По игре — действительно в третьем периоде «Торпедо» немного нас поддушило, мы практически только отыгрывались, но ребята молодцы. Выдержали, выстояли, готовимся к Новому году.



Меня перед перерывом спрашивали, поможет ли перерыв. Сейчас спрашивают, поможет ли Новый год. Откуда я знаю, поможет или нет? Деда Мороза закажем.



Новых игроков не подписали. Хотели подписать нападающего, чтобы добавить в атаке креатива. Забиваем мало, все игры валидольные. Тем не менее, может быть, такие победы лучше, чем 5:1, чтобы команда была в тонусе, не расслаблялась», — сказал Гулявцев на пресс-конференции.

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Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.