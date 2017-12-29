Брагин: когда игроки начинают какую-то отсебятину, сразу появляются проблемы

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в матче с Беларусью на МЧМ (5:2).

«Контролировали игру, и после счёта 3:0 особенных проблем не было. Допускали удаления, поиграли даже в формате «три на пять» и большой отрезок — «четыре на пять», но это всё хорошая практика. У белорусов был день отдыха, а у нас — меньше суток между матчами, поэтому в целом игрой довольны. Первый пропущенный гол немного обострил игру. Может, Сухачёв решил, что скучно? Но, повторю, для команды этот отрезок был полезен. И хорошо, что у нас был запас в три шайбы. Можно сказать, работали на будущее.

Конечно, можно сказать, что первый гол в ворота нашей сборной — несчастный случай. Можно понять и Сухачёва — особой работы до этого момента у него не было. Тем не менее пропускать такие голы он не имеет права.

Свечников мало играет? Вчера он выглядел хорошо физически. Одна из наших задач — чтобы лучшие в плане физики игроки играли большие отрезки времени. У Саморукова были проблемы с плечом, Шолохов получил удар? Какие-то повреждения, ушибы есть практически у всех. Но там ничего серьёзного. Физически у команды ещё есть запас.



Вчера, сразу после игры со Швейцарией, и сегодня на собрании сказали ребятам, что правильно настроиться — самый важный момент. Сегодня ничего не огорчило. Результат нормальный, двигаемся дальше. В плане тактики прогресс, конечно, виден. Но когда игроки начинают какую-то отсебятину, сразу появляются проблемы», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.