«Питтсбург» потерпел поражение от «Каролины», Малкин очков не набрал

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте благодаря голу Брайана Дюмулина. На 27-й минуте Дерек Райан сравнял счёт, а победу «Харрикейнз» принёс точный бросок Себастьяна Ахо на 39-й минуте. Голкипер «Каролины» Кэм Уорд отразил 28 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 22 секунды.

Эта победа стала для «Каролины» четвёртой подряд.