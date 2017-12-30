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Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Филадельфией»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Филадельфии» отличились Уэйн Симмондс (27-я минута), Шейн Гостисбер (31), Шон Кутюрье (40), Брэндон Мэннинг (42) и Валттери Фильппула (60). За «Тампу» шайбы забросили Стивен Стэмкос (8), Брейден Пойнт (36) и Тайлер Джонсон (49).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Владислав Наместников провёл на льду 18 минут, Михаил Сергачёв — 15 минут 20 секунд. Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл 8 минут 10 секунд и отразил все 4 броска по своим воротам. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 5 секунд.

«Филадельфия» прервала сразу две серии: собственную, состоявшую из трёх поражений, и «Тампы», насчитывавшую три победы.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2017, суббота. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 5
1:0, 1:3, 1:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 07:27 (5x4), 1:1 – Симмондс (Кутюрье, Ворачек) – 26:56 (5x4), 1:2 – Гостисбер (Симмондс, Жиру) – 30:03 (5x4), 2:2 – Пойнт (Палат, Кучеров) – 35:37 (5x5), 2:3 – Кутюрье (Жиру, Конечны) – 39:48 (5x5), 2:4 – Мэннинг (Жиру, Конечны) – 41:53 (5x5), 3:4 – Джонсон – 48:58 (4x5), 3:5 – Фильппула (Ворачек, Кутюрье) – 59:27 (en)

Видео гола Стэмкоса с передачи Кучерова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

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