Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Филадельфии» отличились Уэйн Симмондс (27-я минута), Шейн Гостисбер (31), Шон Кутюрье (40), Брэндон Мэннинг (42) и Валттери Фильппула (60). За «Тампу» шайбы забросили Стивен Стэмкос (8), Брейден Пойнт (36) и Тайлер Джонсон (49).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Владислав Наместников провёл на льду 18 минут, Михаил Сергачёв — 15 минут 20 секунд. Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл 8 минут 10 секунд и отразил все 4 броска по своим воротам. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 5 секунд.

«Филадельфия» прервала сразу две серии: собственную, состоявшую из трёх поражений, и «Тампы», насчитывавшую три победы.

Видео гола Стэмкоса с передачи Кучерова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».