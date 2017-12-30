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«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», Гранлунд оформил хет-трик, у Емелина 1 очко

Хоккей

«Миннесота Уайлд» переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. В составе «Миннесоты» хет-трик оформил Микаэль Гранлунд, ещё один гол в активе Мэтта Дамбы. За «Предаторз» голы забили Пи Кей Суббэн и Кайл Туррис. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин набрал 1 очко. Это четвёртое поражение «Предаторз» в пяти последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2017, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 2
2:1, 1:0, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Гранлунд (Дамба) – 07:34 (5x5), 1:1 – Суббэн (Емелин) – 10:16 (5x5), 2:1 – Гранлунд (Спаржон, Сутер) – 11:09 (5x4), 3:1 – Дамба (Бродин, Каллен) – 33:14 (5x5), 3:2 – Туррис (Суббэн, Йози) – 42:52 (5x4), 4:2 – Гранлунд (Стаал, Койву) – 59:09 (en)

В ещё одном матче «Виннипег Джетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2. В составе «Виннипега» отличились Шон Мэттьяс, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Адам Лоури. За «Айлендерс» две шайбы забросил Андерс Ли. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 20 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2017, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 2
2:0, 0:1, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Мэттьяс (Лоури) – 02:32 (5x5), 2:0 – Уилер (Коннор, Лайне) – 16:57 (5x5), 2:1 – Ли (Бейли, Таварес) – 34:46 (5x5), 3:1 – Коннор (Лайне) – 43:01 (5x5), 4:1 – Лоури (Троуба, Уилер) – 52:03 (5x4), 4:2 – Ли (Пулок) – 56:28 (5x5)
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