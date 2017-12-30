«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», Гранлунд оформил хет-трик, у Емелина 1 очко

«Миннесота Уайлд» переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. В составе «Миннесоты» хет-трик оформил Микаэль Гранлунд, ещё один гол в активе Мэтта Дамбы. За «Предаторз» голы забили Пи Кей Суббэн и Кайл Туррис. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин набрал 1 очко. Это четвёртое поражение «Предаторз» в пяти последних матчах.

В ещё одном матче «Виннипег Джетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2. В составе «Виннипега» отличились Шон Мэттьяс, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Адам Лоури. За «Айлендерс» две шайбы забросил Андерс Ли. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 20 минут.