Светлов — об отставке Скабелки: «Авангард» десятый в КХЛ, всего можно было ждать

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал отставку Андрея Скабелки с поста главного тренера «Авангарда».



«В годы своей работы главным тренером не раз проходил через отставки и прекрасно понимаю, что сейчас белорусский специалист оказался в стрессовой ситуации. Поэтому прежде всего поддержу коллегу, пожелаю из этого стресса спокойно выйти.



Что касается оценки происшедшего в „Авангарде“, то здесь сработала масса факторов. С одной стороны, клуб практически весь чемпионат шёл на втором месте в Восточной конференции. С другой — такая стабильность достигалась благодаря правилу „посева“ лидера дивизиона. Между тем, в дивизионе Чернышёва главные конкуренты Омска — Уфа и Астана — проходят через тяжёлый кризис, а Владивосток вообще в пике.



В итоге по набранным очкам „Авангард“ сегодня лишь десятый в КХЛ. Понятно, что с такими показателями тренерский штаб был обречен работать под давлением. И можно было ждать любого решения», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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