Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Светлов — об отставке Скабелки: «Авангард» десятый в КХЛ, всего можно было ждать

Хоккей

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал отставку Андрея Скабелки с поста главного тренера «Авангарда».

«В годы своей работы главным тренером не раз проходил через отставки и прекрасно понимаю, что сейчас белорусский специалист оказался в стрессовой ситуации. Поэтому прежде всего поддержу коллегу, пожелаю из этого стресса спокойно выйти.

Что касается оценки происшедшего в „Авангарде“, то здесь сработала масса факторов. С одной стороны, клуб практически весь чемпионат шёл на втором месте в Восточной конференции. С другой — такая стабильность достигалась благодаря правилу „посева“ лидера дивизиона. Между тем, в дивизионе Чернышёва главные конкуренты Омска — Уфа и Астана — проходят через тяжёлый кризис, а Владивосток вообще в пике.

В итоге по набранным очкам „Авангард“ сегодня лишь десятый в КХЛ. Понятно, что с такими показателями тренерский штаб был обречен работать под давлением. И можно было ждать любого решения», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

В «Авангарде» снова революция. Скабелка – на выход! Кто на новенького?
Главным кандидатом на вакантную должность является Илья Воробьёв.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент