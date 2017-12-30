Торторелла — об ошибке Бобровского: не собираюсь валить на него всю вину

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения от «Оттавы Сенаторз» (4:5) прокомментировал досадную ошибку российского вратаря Сергея Бобровского, из-за которой был пропущен четвёртый гол.



«Я не собираюсь валить всю вину на Бобровского Это не в моём стиле. Он — часть команды. В игре участвуют 20 хоккеистов, вовлечённые в каждый матч», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Видео ошибки Бобровского можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

«Оттава» — «Коламбус»: ужасная ошибка Бобровского привела к голу