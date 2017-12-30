Купер — об игре с «Флайерз»: броски — отстой, защита — отстой, тренеры — отстой

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскритиковал свою команду после поражения в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:5). «Молнии» впервые за девять матчей проиграли дома.



«Мы сыграли отстойно. Соперник был лучше нас. Они заслужили два очка, а мы нет. Просто перечислю: меньшинство — отстой, форчек — отстой, броски по воротам — отстой, защита — отстой, тренеры — отстой», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»