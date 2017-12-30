Полодян: Швеция — принципиальный для России соперник, но сильны все сборные

Нападающий молодёжной сборной России Алексей Полодян подвёл итоги встречи с командой Беларуси (5:2).



«Хорошо начали, и надо было в таком же ритме провести весь матч, но где-то немного сдали позиции.



Матч со Швецией? Будем готовиться так же, как и к другим соперникам — все команды сильны. Но, конечно, Швеция для нас принципиальный соперник.



В чём сборная прогрессирует? Прежде всего, в командной игре. Первая победа была важная, сейчас уже полегче играть. Мы сами чувствуем, что от матча к матчу прогрессируем», — цитирует Полодяна официальный сайт ФХР.

Лидеров заказывали? Костин и Каюмов разорвали Беларусь! Перед битвой со Швецией «молодёжка» размялась на соседях.