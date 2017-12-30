Харитонов: клубы КХЛ убирают стариков, создаётся разрыв между молодёжью и опытом

Двукратный чемпион России Александр Харитонов поделился мнением о проблемах в российском хоккее.



«Не могу сказать про другие сборные и про то, как у них там ведётся работа. Но что касается нашей, то мне кажется, у нас произошёл провал из-за 80-90-х годов. Сейчас наблюдается тенденция, которую лично я не очень одобряю, когда все хоккейные профессиональные команды в КХЛ убирают стариков. И таким образом, получается разрыв между молодёжью и тем опытом, который они по идее должны перенимать у стариков. Но так как их отрезают, этого не происходит. И по итогу мы видим, что мастерства, которое приходит с годами, которое ты воочию должен видеть на льду и впитывать как губка, его нет. Хотя пласт талантливой молодёжи есть, а дальше что? У кого им мастерству учится и холодной голове? У них же глаза «по пять рублей», бегут в борт, атакуют, куда-то щёлкают, а самой игры, техничного хоккея — нет. Из 10 моментов, дай бог, два-три реализуют, — цитирует Харитонова официальный сайт московского „Динамо“.

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