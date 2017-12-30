Коробов: в Америке есть стереотип, что все русскоговорящие — бандиты

Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился воспоминаниями о североамериканском периоде карьеры.



«Как в Америке отмечают Новый год? Вообще-то Новый год там не празднуется, все внимание — Рождеству: с 25 по 30 декабря американцы официально отдыхают – в это время даже тренировок не было. В рождественские выходные получилось съездить развеяться в Нью-Йорк. А что касается 31 декабря, в мой первый год на этот день выпал матч, и лишь за 15 минут до Нового года успели еще с одним парнем из команды приехать к нам домой.



Что мне дарили партнёры? Красную майку с надписью «СССР» и кепку. Вообще, в первый год меня и моего товарища называли кагэбэшниками. В Америке почему-то есть стереотип, что все русскоговорящие – бандиты или как-то иначе связаны с криминалом. В общем, к подаркам старались подходить с юмором», — цитирует Коробова официальный сайт клуба.