Овечкин: «Вашингтону» нужно действовать умнее и проще

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о хоккее в исполнении своей команды. Россиянин выразил уверенность, что ему и партнёрам необходимо упростить свою игру.



«Нам надо действовать умнее и проще. Не думаю, что мы разыгрываем простые комбинации. Это сказывается на реализации тех моментов, которые мы создаем», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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