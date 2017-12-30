Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Овечкин: «Вашингтону» нужно действовать умнее и проще

Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о хоккее в исполнении своей команды. Россиянин выразил уверенность, что ему и партнёрам необходимо упростить свою игру.

«Нам надо действовать умнее и проще. Не думаю, что мы разыгрываем простые комбинации. Это сказывается на реализации тех моментов, которые мы создаем», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Свадьба Овечкина – 3-я в списке Forbes. 10 самых крутых фото хоккеистов
Самые яркие события из жизни хоккеистов в 2017 году.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент