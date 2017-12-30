МХЛ представила форму для Кубка вызова

МХЛ представила форму, в которой сыграют команды Востока и Запада на Кубке вызова.



Игровая форма и экипировка выдержаны в единой стилистике Недели звёзд хоккея — 2018. При её создании использовались цвета государственного флага республики Казахстан (золотой и голубой) в знак уважения к стране, в которой состоится главное хоккейное шоу сезона-2017/18, а также элементы национального казахского орнамента.



Команда Запада выйдет на лёд в свитерах синего цвета, сборная Востока — в белой форме.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» МХЛ.